На Украине повысили цену на электроэнергию для бизнеса. Металлурги в шоке

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С сегодняшнего дня на Украине повысилась цена на электроэнергию для бизнеса. Украинские власти говорят – это нужно для того, чтобы увеличить объемы импорта в ночное время. Новая стоимость установлена до 1 мая 2025 года.

Ранее министр энергетики Незалежной Герман Галущенко обещал повышение тарифов до конца мая и дифференцированный подход: «Я не думаю, что будет просто один тариф изменен на другой – будет дифференциация в зависимости от объемов потребления электроэнергии», – говорил чиновник.

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На этом фоне правительство Дениса Шмыгаля обещает не применять графики отключений к предприятиям, импортирующим 80% от своего потребления электроэнергии: «Это позволит таким предприятиям бесперебойно и стабильно работать, и одновременно уменьшится дефицит мощности в энергосистеме, а значит, будет больше света в домах украинцев», – убеждает украинский премьер-министр.

В то же время бизнес-потребители жалуются, что в нынешних условиях промышленности нереально импортировать 80% энергии, проще закрыться. Такое мнение, в частности, выразил глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

«Это решение крайне повредит энергоемким отраслям промышленности, особенно металлургии, и приведет к остановке промышленности… Предприятиям придется сокращаться штат сотрудников, а это, в свою очередь, приведет к увеличению безработицы, и соответственно – к росту потребления электроэнергии населением. Таким образом, эффект экономии электрической энергии промышленностью будет нейтрализован, а льготная цена для населения только обострит финансовые проблемы на рынке электрической энергии», – считает представитель металлургической отрасли.

Тем временем министр энергетики Украины Галущенко недолго радовался отмене графика веерных отключений в стране: «Благодаря солнечному генерированию, а также выходу из ремонта двух энергоблоков АЭС уже несколько дней плановые отключения потребителей не применяются. Но это не отменяет потребности системно экономить электроэнергию», – писал он еще вчера.

А уже сегодня утром сообщил, что минувшей ночью снова были атакованы энергообъекты в пяти областях, — Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской. Про попадание в один из объектов энергетической инфраструктуры Запорожья сообщил без подробностей и местный губернатор Иван Федоров. «Если в украинской энергосистеме будет повторно зафиксирован значительный дефицит, «Укрэнерго» будет вынуждено вернуться к графикам отключений», – прогнозирует Галущенко.