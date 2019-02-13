13.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Среди украинских крестьян появилась категория людей, которые спасаются от безработицы в армии.

Об этом в эфире канала «PolitWera» рассказал украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За последнее время были ли какие-то инициативы? Говорят – да, минский процесс – это плохо, план капитуляции, но Минские договорённости имеют достаточно высокую международно-правовую силу. На них по сути соревновались внешние партнёры Украины. А что взамен? Никаких встречных инициатив от властей нет. По умолчанию эта ситуация её устраивает, и то, что делала за последние годы власть, то по сути она взяла курс на выталкивание Донбасса из Украины. Экономическая блокада, законодательное предложение по поражению в правах «коллаборантов», отказ в выплате пенсий и социальных пособий – это рвут экономическую и социальную связь Донбасса с Украиной.

Этой власти возвращение нескольких миллионов избирателей, для которых нынешний властный картель – отнюдь не герои их романа, не надо. Поэтому надо эту ситуацию заморозить и максимально спекулировать на этой теме, зарабатывая как политические, так и финансовые дивиденды. На войне научились очень хорошо зарабатывать», – заявил политтехнолог.

«Понятно, что это не Турчинова и Порошенко дети гниют в окопах на передовой. По сути это, как заробитчане, которые едут за 800 евро горбатиться в Польшу, точно так же люди за 10 тысяч гривен идут в ВСУ. Поскольку в селе заработать такие деньги крайне тяжело, родилась такая категория», – добавил Золотарёв.