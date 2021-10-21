На Украине появились базы НАТО

21.10.2021 11:59 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Войска НАТО, в частности американские и британские, фактически взяли под контроль территорию Украины.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Комсомольской правде» приходит военный обозреватель Виктор Баранец.

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В публикации он приводит места постоянного присутствия военных Великобритании и США на Украине.

Самое крупное место дислокации американцев на Украине – Яворовский военный полигон (30 км от Львова), где на постоянной основе размещены около 300 американских инструкторов.

«На деньги Пентагона здесь построены казармы и прочая инфраструктура. По самым скромным оценкам, в Яворово по стандартам НАТО обучено уже более 10 000 украинцев. Формально полигон принадлежит Украине, но фактически – давно превратился в военную базу передового присутствия НАТО. Военные США здесь — на правах хозяев», – отмечается в статье.

В Очакове американцы построили пункт оперативного управления кораблями, а, по сути, – базу ВМС США. Кроме того, составляется карта морского дна, чтобы «убедиться, что большие корабли смогут тут швартоваться».

«Следовательно, можно ожидать, что военный флот США намерен основательно расквартироваться в Очакове. Здесь же американцы уже ищут подходящее место для возведения «запланированного проектом» плавучего дока. Ого! Уже и о ремонте своих кораблей думают. Более того, американцы намерены строить еще и общежития для моряков в Николаеве», – добавляет автор.

При этом порт Южный в 30 километров от Одессы облюбовали британцы, водолазы которых уже обследовали акваторию порта и гидросооружения.

«Лондон официально запланировал строительство на Украине сразу двух военно-морских баз – на Азовском и Черном морях. Все идет к тому, что корабли НАТО будут стоять в портах Украины», – считает обозреватель.

По его словам, США планируют обойти ограничения действующей Конвенции Монтрё помощью нового турецкого канала «Султан».

Кроме того, указывается, что на Украине есть замаскированные места военного присутствия американцев.

235-й межвидовой центр подготовки подразделений (село Михайловка, Николаевская обл.).

241-й общевойсковой полигон (Алешки, Херсонская обл.).

«Там (а это совсем недалеко от Крыма) американские и украинские военные проводят особые тренировки. Например, учатся совершать диверсионные рейды в тылу противника», – уточняет эксперт.

233-й общевойсковой полигон (село Малая Любаша, Ровенская обл.).

«Инструкторы из США постоянно работают здесь в подразделениях 10-й отдельной горно-штурмовой бригады (2,5 тысячи личного состава и 800 единиц военной техники), – говорится в материале.

242-й общевойсковой полигон (пгт Гончаровское, Черниговская обл.).

Кроме того, в этом перечне остров Змеиный, где американцы установили системы наблюдения за подводной и надводной обстановкой, а также Мариуполь, где военспецы США готовят украинских снайперов.

«В областные администрации Харьковской, Одесской, Николаевской и Херсонской областей из Киева было спущено распоряжение: «совместно с представителями Минобороны Украины изыскать земельные участки под строительства военных городков». А вот типовые планы создания таких городков утверждали… военные США. В первую очередь – для себя. Документ был завизирован на самом высоком уровне — в офисе президента Украины. Из Киева просачиваются слухи и о размещении военных объектов США и НАТО в Сумах и Шостке», – отмечается в материале.

«Очевиден вывод: вся Украина становится Большой Военной Базой НАТО», – резюмирует Баранец.