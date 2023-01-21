На Украине появились планы создания «Югороссии» и сухопутного коридора в Казахстан

Анатолий Лапин.  
21.01.2023 13:45
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Украина должна взять под контроль значительную часть Российской Федерации, чтобы получить мост в Азию.

Об этом в беседе с экс-советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем в эфире интернет-блога «Хвыля» заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный в розыск за призывы убивать российских журналистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна взять под контроль значительную часть Российской Федерации, чтобы получить мост в Азию....

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По мнению Романенко, в эту «Югороссию» должны войти как минимум земли Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, если не вся территория до Кавказа.

«Ключевая задача Украины, стратегическая – это как выстроить мостик с Азией и как этот мостик можно сделать в контексте отношений с Западом. Напрашивается вывод, что от восточной границы Украины до Казахстана приблизительно 500 километров по прямой. Вот эта линия – Волгоград, Дон, вот это – та история, которая нам нужна, это и есть северная граница «Югороссии», к которой должна стремиться Украина в своих стратегических планах», – сказал эксперт.

«Русские стремятся к тому, чтобы в Украине было ОРДЛО, Новороссия, как они ее называют, контроль над Крымом, потому что это решает их стратегические задачи. Контроль над Крымом – это авианосец непотопляемый, вот это Южный федеральный округ у них. То есть, «Югороссия», по-сути, совпадает с Южным федеральным округом, северная граница Ростовской и Волгоградской областей, на юге выходит в Краснодарский край, он выходит к Черному и Азовскому морю», – заявил Романенко.

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