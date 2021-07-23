На Украине появился специальный товарный знак для карателей

23.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В Киеве зарегистрирован товарный знак «Создано защитниками»- таким логотипом будет маркироваться продукция фирм, созданных бывшими участниками карательной операции против республик Донбасса. Нововведение планируется запустить до конца года.

Об этом говорится в сюжете телеканала «ICTV» о церемонии презентации логотипа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Церемония проходила в «Ветеран хабе» – это совместный проект Елены и Виктора Пинчуков и гражданской организации «Побратимы», – уточняет журналистка телеканала, также принадлежащего зятю экс-президента Леонида Кучмы.

Логотип включает стилизованный крест одного из украинских орденов и трезубец.

«Конкретно министр (министр по делам ветеранов Юлия Лапутина – ред.) придумала идею для того, чтобы в больших торговых сетях всеукраинских, ветеранская продукция, во-первых, туда зашла, во-вторых, чтобы она выделялась на фоне другой продукции… Вы приходите в магазин купить молоко, и вы видите 30 разных видов молока, и видите 31-ый, где большой лого «Создано защитником», – прокомментировал руководитель «Международного благотворительного фонда «Вернись живым»» Тарас Чмут.

Лапутина выразила уверенность, что большие торговые сети обеспечать преференции продукции бывших боевиков.

«Чтобы они давали возможности нашим защитникам выставлять там свою продукцию, и люди могли её покупать. «Создано защитниками» означает, что защитники вернулись в общество после войны, развивают своё дело, развивают общество, и люди должны об этом знать», – добавила Лапутина.