10.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Политика, Пропаганда, Россия, Украина
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На Украине появится специальный орган с задачей строчить кляузы против России

Петр Порошенко призвал Кабинет министров Украины создать межведомственный координационный орган для формирования претензии Украины к России, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщаетмя на страничке украинского президента в Facebook.

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“Требую от Кабинета министров Украины срочных и действенных шагов с целью создания межведомственного координационного органа для формирования консолидированной претензии Украины к России за причиненные длительной вооруженной агрессией убытков”, – заявил Порошенко.

Порошенко заявил, что рассчитывает на эффективное выполнение возложенного на этот орган задания – защита национальных интересов Украины.

“От Министерства иностранных дел Украины требую завершения работы по инвентаризации договорно-правовой базы с Россией. Будем и впредь делать выводы о полезности тех или иных соглашений”, – отметил Порошенко.

Также сегодня Порошенко подписал одобренный Радой закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

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