На Украине появятся е-ветераны

07.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

На Украине создадут платформу е-ветеран, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз во время брифинга перед проведением прямой телефонной линии Кабинета министров, сообщает Правительственный портал.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“В Черкасской области Министерство по делам ветеранов начало пилотный проект, направленный на реабилитацию ветеранов и членов их семей, так называемую психосоциальную реабилитацию. Мы запустили по области анкетирование, которое будет давать исчерпывающую информацию о ветеранах об образовании, наличии работы, желании сменить профессию, владении знаниями или навыками, удовлетворением или неудовлетворением программами государства, направленных на улучшение жизни ветеранов”, – рассказала Фриз.

По ее словам, результаты этого проекта позволяют сделать вывод, есть ли необходимость реализовать этот проект в рамках всей Украины.

“То анкетирование, которое проводится в Черкасской области, фактически должно лечь в создание Единого государственного реестра, который будет фундаментом для создания в будущем платформы Е-ветеран”, – добавила Фриз.