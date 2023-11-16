На Украине практически исчерпался мобрезерв – киевский экономист

На длительные боевые действия Украине уже не хватает военнобязанных. Их количество находится практически на исходе.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил киевский экономический аналитик Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Украине примерно 12 миллионов – это активная часть населения, причем это и мужчины, и женщины, которые составляют костяк экономики, помимо пенсионеров и детей. Если мы берем, допустим, оцениваем этот потенциал, берем 15% мобилизационный резерв от экономически активного населения, который составляет от 10 до 12 миллионов человек, мы получаем цифру примерно от полутора до двух миллионов. Это общий мобилизационный резерв», – сказал эксперт.

«Можно посчитать через численность мужского населения, которая 5-6 миллионов насчитывает сейчас, которых можно теоретически призвать в армию. Если переходим к тотальной мобилизации, то получаем 1 миллион 800 тысяч примерно.

С учетом того, что у нас сейчас в армии порядка миллиона человек и еще 500 тысяч в различных силовых государственных структурах, которые тоже в своем роде мобилизованные – полиция, СБУ, госслужащие, МЧС и так далее, то получается, что у нас мобилизационный резерв вот-вот должен быть исчерпан, он на грани исчерпания. Он может быть исчерпан в конце этого года, начале следующего или середине следующего, но это явно не пятилетний запас мобилизационного резерва», – заявил Кущ.