На Украине практически не осталось неповреждённых ТЭС и ГЭС – глава «Укрэнерго»

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По совокупности ракетных атак практически по каждой важной подстанции Украины уже были «прилёты», причём, на некоторые – до восьми раз.

Об этом на брифинге рассказал председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После этой атаки (8 ноября) на Украине практически не осталось неповреждённых ТЭС и ГЭС, это чтобы вы понимали масштаб атак, и с чем нам приходится работать. Если говорить о больших электростанциях, то практически вся тепловая и гидрогенерация получила повреждения. Также практически не осталось неповреждённых узловых подстанций «Укрэнерго». То есть практически на каждую важную подстанцию уже что-то прилетало, при этом на некоторые подстанции по несколько раз – по три, по пять и даже по восемь раз», – рассказал Кудрицкий.

На вопрос, почему в последний раз больше всего пострадала Западная Украина, он ответил, что всё зависит от стратегии русских во время каждого конкретного удара.

«Они пробуют разные стратегии, так, чтобы нанести как можно больше ущерба за один раз. В данном конкретном случае они выбрали приоритетными целями подстанции и электростанции в западном регионе. Однако это не всегда так. Во время других атак это могут быть другие важные энергорайоны. Например, ещё в сентябре очень досталось Харькову, это была первая целенаправленная атака на энергетическую инфраструктуру, очень сильно доставалось Киеву, да и другим регионам. География очень широкая», – объяснил украинский энергетик.