03.06.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Крым, нацизм, Общество, Политика, Россия, Судебный произвол, Украина
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На Украине право судить отдано преступникам – Поклонская


Глава украинской партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий, который пытался совершить террористический акт в Крыму и издевался над жителями Донбасса во время «АТО», должен сидеть в тюрьме.

Об этом в эфире телеканала «Вести Крым» заявила экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Билецкий, пытавшийся взорвать 300 с лишним человек в Симферополе, где под здание прокуратуры было установлено взрывное устройство.

Он сегодня даёт указания властям Украины чтобы «боевика» Поклонскую привлекли к ответственности за военные преступления. Где такое ещё может быть? Такой маразм», – рассказала она.

Также депутат Государственной думы поделилась, что при допросе подельников Билецкого они рассказывали, как издевались над жителями Донбасса во время так называемого «АТО».

«Сегодня на Украине преступники судят других людей. Это Билецкий должен сидеть в тюрьме, он в Донбассе убивал людей. Когда я заключала процессуальные документы у подельников Билецкого, мне они рассказали, как издевались над людьми в Донбассе.

Антитеррористическая операция и все их подразделения незаконны, террористическая организация «Азов» и так далее – изуверы», – резюмировала Поклонская.

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