На Украине празднуют пятилетие разгрома Русской весны в Николаеве

07.04.2019, Николаев, Владимир Гладков

В Николаеве украинские националисты провели немногочисленное шествие по Центральному проспекту, после чего возложили цветы у памятника так называемой «Небесной сотне» – погибшим боевикам Евромайдана, отпраздновав, таким образом, пятилетие «освобождения» города от «сепаратистов» – разгром палаточного городка сторонников Русской весны.

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Прошедшее в центре Николаева мероприятие прокомментировал активист местного Антимайдана Антон Половенко, рассказавший о жестоком нападении завезенных в город боевиков на лагерь противников государственного переворота в 2014 году.

«Я не планировал вспоминать сегодня этот жесткий шаг со стороны постмайданных властей руками в основном завезенных националистов и специально завезенной сотни майдана, если бы не прочитал сегодня статью, что «мыколаевцы» отпраздновали 5-ю годовщину «освобождения» города от сепаратизма.

Напомним, как это было. Как вы знаете, наш лагерь был развернут практически 23 февраля 2014 года, на следующий день после варварского сноса завезенными «актывыстами» памятника Ленину и майданного переворота, произошедшего в Киеве.

На первом же митинге 23 февраля было принято решение ставить лагерь, главной целью которого было защитить памятник героям-Ольшанцам. Костяком лагеря стала небольшая группа приехавших из Киева и уже обожженных майданом ребят, которые там пытались помогать раненным и травмированным бойцам «Беркута», и активисты русского движения Николаева.

Лагерь Ольшанцев просуществовал не долго. Около 1,5 месяцев, в общей сложности было выставлено около 20 палаток. Каждый день здесь у памятника проходили митинги, принимались обращения, рассказывали о событиях Русской Весны в других городах большой Новороссии. Отсюда шли наши марши в выходные дни, когда собиралось более 5 000 человек. Самое активное общение из других городов шло с Причерноморьем – Антимайданом Херсона, который просуществовал еще меньше, и Одесскими Куликовцами, которые пережили нас практически на месяц.

За это время было 3 суда, на которых наш лагерь пытались убрать, но мы все три выиграли, доказав, что у нас мирный протест, на который мы имеем право.

Как известно, киевская хунта в связи со своей зависимостью от «Князя мира сего» любила устраивать жесткие акции и наступления на православные праздники. Так произошло и в Николаеве 7 апреля, на Благовещение.

Днем к поваленному памятнику Ленину стали подъезжать автобусы с подготовленной молодежью, наверное, среди них были и те, кто уже приезжал валить памятник Ленину. Приехала и сотня майдана. Они начали бесноваться у подножья поверженного памятника, выкрикивая традиционные кричалки.

Наши разведчики обратили внимание на наличие у этой публики травматов, ракетниц, бейсбольных бит и кусков арматуры, а также встречались цепи и нунчаки. В общей сложности завезенных было около 300 человек и к ним присоединились местные. Они делали вид, что до нашего лагеря им нет дела, и время от времени делали вялые подходы к горсовету.

Дело было уже к вечеру, и наш лагерь постепенно пустел. Обычно на ночь оставалось около 30 человек. К тому времени в ряде соцсетей и сайтов появились призывы к нам штурмовать обладминистрацию. Мы, как могли, разъясняли, что это провокация, но предложение активно обсуждалось. Около 9 часов вечера в лагерь пришли провокаторы, которых ранее не видели. Они стали звать на штурм облсовета и сумели увлечь за собой около 10-12 человек из Ольшанцев. Естественно, вместо штурма была чистейшая имитация, в которой участвовали всего около 20 человек, крича и размахивая флагами. И это при том, что обладминистрацию охраняли более сотни хорошо экипированных полицейских.

Узнав об этом, я приехал в лагерь и, видя обстановку, срочно вывез дорогостоящую звукоусиливающую технику. В воздухе зависло напряжение и предчувствие беды.

В 23 часа весь шабаш у подножия памятника Ленину развернулся и ринулся на наш лагерь. По звонкам подтянулось еще человек 20-30. Итого в результате лагерь, в котором было около 60-70 человек, штурмовало 400 подготовленных. Были схватки и драки. Наши сопротивлялись, как могли, но численный перевес был не в нашу пользу. Палатки были порваны и сожжены.

Милиция не вмешивалась, а наблюдала, разве что не давала убивать. Нас пытались загнать в Дом политпросвещения, но люди туда не пошли, кто знает в свете Одесской Хатыни, чем бы это могло закончиться. Было очень много травм, пробитые головы, сломанные ребра и конечности.

Николаевские газеты на следующий день радостно отрапортовали, что «горожане» защитили обладминистрацию и прогнали «сепаратистов». Рано утром в 7 утра 8 апреля коммунальщики убрали остатки лагеря, а газеты вдогонку написали, что в нем нашли автоматы, пистолеты и даже гранаты», – рассказал активист.