На Украине предатели России и Донбасса обеднели после начала СВО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские олигархи обеднели после начала Россией специальной военной операции на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает журнал «Форбс Украина», опубликовавший рейтинг 20 самых богатых украинцев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Рыночная капитализация украинских публичных компаний порой падает ниже ликвидационной стоимости активов», – пишет издание.

В «двадцатке» только два человека, которые разбогатели за последние 10 месяцев – переметнувшийся к майданщикам бывший регионал, глава компании «Укрнафтобурение» Виталий Хомутынник, увеличивший свое состояние с 465 до 490 миллионов долларов, и собственник IT-компании SoftServe Тарас Кицмей (со 190 до 360 миллионов).







Больше всех обеднел предавший Донбасс олигарх Ринат Ахметов, чье состояние уменьшилось с 13,7 до 4,4 миллиардов долларов.

С 3,5 до 1 миллиарда уменьшилось состояние Вадима Новинского, бывшего гражданина РФ, ранее имевшего имидж пророссийского политика и защитника каноночиеского православия.

Примечательно, что из списка миллиардеров, согласно данным «Форбс», вылетел экс-президент Петр Порошенко. Теперь его активы составляют 730 миллионов долларов, тогда как до войны – 1,6 миллиарда.

«А еще этот проект четко показывает тренды, основной – времена бизнесменов старой школы проходят. Их потери непропорционально больше размера активов. В топ-20 уже шесть предпринимателей, заработавших свое состояние в «экономике знаний», почти вообще не пересекаясь с украинским государством. Война жестким способом ускорила смену эпох. Насколько ловкими предприниматели новой эпохи будут в восстановлении и развитии Украины, увидим уже скоро. Верим, что в 2023 году», – резюмирует журнал.

Стоит отметить, что в список богатейших украинцев не попал Игорь Коломойский, формулировка – «утрата гражданства», но при этом остался его бизнес-партнер Геннадий Боголюбский, обедневший на миллиард.

Нет в списке Виктора Медведчука и Вячеслава Богуслаева, которые получили статус «обвинение в госизмене».

Выпал из списка богачей из-за «проблем с бизнесом» и Константин Григоришин.