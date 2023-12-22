На Украине предложили военнообязанным выбирать между тюрьмой и армией

Анатолий Лапин.  
22.12.2023 13:20
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Украина


Отказ от службы в армии на Украине должен быть приравнен к дезертирству и наказываться не админштрафом в 1,4 тыс. гривен, а лишением свободы на пять лет.

Об этом в эфире видеоблога NewsRoom заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отказ от службы в армии на Украине должен быть приравнен к дезертирству и наказываться...

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«Нам необходимо криминализировать уклонение от военного учета. У нас сейчас огромная дыра в законодательстве, которая полностью срывает всю мобилизацию как таковую.

Дело в том, что если ты уже боец ВСУ – вот, тебе еще форму не выдали, но ты уже подписался, что ты уже боец ВСУ, с этого момента ты не сбежишь. Если ты сбегаешь, ты – дезертир, от пяти лет тюрьмы и выше, и так далее. А если ты вообще не стоишь на учете в военкомате, если ты посылаешь военкома с его повестками, рвешь повестки, выходишь нагло в окно ТЦК, то ты не уголовник, ты не преступник», – сказал бывший командир.

По его словам, такое нарушение карается штрафом в 1400 гривен.

«То есть это плюс-минус тот же масштаб, что за превышение скорости. Это абсолютно ненормально, во время войны это – роскошь, которую нельзя себе позволить. Мы должны приравнять уклонение от воинского учета к дезертирству…

Мы должны поставить этого человека перед совсем другим выбором: уйти в армию на два или три года, отвоевать свое и вернуться с честью домой или те самые два-три, а лучше пять лет провести на зоне. И это уже абсолютно другой выбор стоит перед обычным человеком», – заявил Дикий.

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