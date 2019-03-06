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06.03.2019, Киев, Галина Шершнева
 
Молдова, Политика, Украина
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На Украине предрекают, что евроинтеграция Молдовы притормозится

Ситуация в Молдове после президентских выборов имеет три сценария развития.

Об этом в эфире UATV Russian заявил заместитель главы правления аналитического центра “Украинская призма” Сергей Герасимчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Мы можем говорить о возможности блокирования социалистов и демократов (партии президента Игоря Додона и олигарха Владимира Плахотнюка — ред.). Есть вероятность сценария «все против Плахотнюка», он активно обсуждается в Молдове. Вероятнее всего и Додон, и Плахотнюк пытались взаимодействовать с властями Приднестровья для того, чтобы так называемый президент господин Красносельский и концерн «Шериф», с которым его связывают, не препятствовали голосованию граждан, которые живут на левом берегу. Остается актуальным сценарий перевыборов, если партии не смогут договориться о каком-нибудь формате коалиции», – сказал Герасимчук.

При этом он отметил, что не верит в возможность коалиции «все против Плахотнюка»

«Выдавить Плахотнюка из политики не так просто. Далеко не все социалисты готовы голосовать против Плахотнюка, потому что среди них у него есть много прикормленных политиков. Какой бы ни была коалиция в Молдове, ее евроинтеграция после этих выборов притормозится», – сказал Герасимчук.

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