На Украине предреволюционная ситуация – бывший замсекретаря Совбеза

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Среди населения Украины формируются крайне негативные для власти настроения. Ситуация еще не стала революционной, но уже близка к таковой.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего ССО Украины, экс-замсекретаря Совбеза Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация достигла того, верхи уже не могут управлять, а низы уже не хотят, чтобы ими управляли. Я бы не сказал, что это революционная ситуация, но, между тем, ситуация обостряется и единственное, что может спасти сейчас страну, – это создание мощного правительства спасения Украины и вывод Украины из того пике, в которое его усиленно пихают зеленые управляющие», – заявил Кривонос.

Напомним, что слова о верхах и низах принадлежат лидеру большевиков Владимиру Ленину, который не буквально, но похожим образом характеризовал революционную ситуацию.