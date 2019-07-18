18.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина
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На Украине приближается время Путина-спасителя

На Украине настанет тот день, когда президент России Владимир Путин в один миг превратится в спасителя бывшей советской республики вопреки годам накачки населения пропагандой.

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Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил режиссер запрещенного к показу в Киеве фильма оскароносного продюсера Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины» Игорь Лопатенок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Придет время, и за Путина будут голосовать на украинских выборах. Они зафиксированы уже на Путине, для них есть полнейшая фиксация. В один момент шизофазия пойдет настолько высоко, что переключить Путина из главного негодяя в спасителя, – это произойдет очень легко.

Я не Ванга, чтобы ванговать. Меня поразило одно из пророчеств – я не помню, Ванга или кто-то другой. Там было сказано, что в Третьей мировой Украина будет воевать против России. И она в этой войне проиграет, и вернется обратно, не то, что станет частью России – будет лучшей союзницей…

Я знаю, что Путин понимает народ Украины, и его чаяния больше, чем большинство украинских политиков. Потому что у этих людей нет такого осознанного отношения к своему собственному народу, как есть у Владимира Владимировича», – заявил Лопатенок.

По его мнению, Украине предстоит пройти «процесс, который был пройден в Германии».

«Должен быть суд над преступниками и нация должна покаяться. Надо сказать: «Мы виноваты. Мы допустили «Гитлера», мы допустили парубиев, турчиновых, Порошенко. Мы были слепы, и больше так делать никогда не будем», – рассуждает Лопатенок.

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