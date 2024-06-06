На Украине причитают: Россия декоммунизирует и советские электростанции, и солнечную энергетику

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За два года Украина понесла тяжелые потери в энергогенерирующих мощностях, а наиболее серьезный урон был нанесен в последнее время.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас ситуация в энергетике действительно очень тяжелая. Так называемая большая энергетика понесла очень большие потери. Два года назад мы потеряли контроль над Запорожской атомной станцией, 6 гигаватт выпали из энергосистемы. Последние события все знают – почти 9 гигаватт повреждены. У нас получается, что разрушены почти все тепловые станции – это очень серьезно для нашей энергетики. Наша солнечная энергетика является частью энергосистемы Украины, она также страдает – не менее 15% промышленных солнечных станций повреждены, несколько дней назад была направленная атака на Покровскую солнечную электростанцию – это больше 200 мегаватт. У нас больше 60-ти промышленных станций находятся на оккупированных территориях, общей установленной мощностью 959 мегаватт. И это без учета малых «домашних» солнечных станций», – причитал Соколовский.