На Украине причитают: Россия декоммунизирует и советские электростанции, и солнечную энергетику

Анатолий Лапин.  
06.06.2024 10:58
  (Мск) , Киев
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Война, Денацификация, Дзен, Россия, Украина, Энергетика


За два года Украина понесла тяжелые потери в энергогенерирующих мощностях, а наиболее серьезный урон был нанесен в последнее время.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За два года Украина понесла тяжелые потери в энергогенерирующих мощностях, а наиболее серьезный урон...

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«У нас ситуация в энергетике действительно очень тяжелая. Так называемая большая энергетика понесла очень большие потери. Два года назад мы потеряли контроль над Запорожской атомной станцией, 6 гигаватт выпали из энергосистемы. Последние события все знают – почти 9 гигаватт повреждены.

У нас получается, что разрушены почти все тепловые станции – это очень серьезно для нашей энергетики. Наша солнечная энергетика является частью энергосистемы Украины, она также страдает – не менее 15% промышленных солнечных станций повреждены, несколько дней назад была направленная атака на Покровскую солнечную электростанцию – это больше 200 мегаватт.

У нас больше 60-ти промышленных станций находятся на оккупированных территориях, общей установленной мощностью 959 мегаватт. И это без учета малых «домашних» солнечных станций», – причитал Соколовский.

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