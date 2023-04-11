На Украине причитают: У нас заканчиваются ракеты ПВО

Анатолий Лапин.  
11.04.2023 14:27
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина практически исчерпала запасы ракет к советским комплексам ПВО С-300. Если Запад не передаст больше своих комплексов и снарядов к ним, то ВСУ окажутся бессильны перед российской авиацией.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Денис Томенчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина практически исчерпала запасы ракет к советским комплексам ПВО С-300. Если Запад не передаст...

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По мнению Томенчука, подойдут даже старые системы ПВО натовского образца, главное, чтобы к ним были ракеты.

«Те комплексы, которые у нас еще советского производства, ракеты к ним производились в Советском Союзе и на нынешних заводах в России. Это очень логично, что рано или поздно они могут закончиться.

В таком случае наши комплексы ПВО будут фактически бессильны против российской авиации, российских ракет и дронов. Но в плане помощи единственный вариант – это поставка таких же ракет, комплексов, которые есть на вооружении в отдельных странах, которые нам помогают», – сказал эксперт.

«В отдельных странах, в том числе Европы, комплексы, подобные нашим, еще есть на вооружении, потому за счет них это можно компенсировать. И все, других вариантов по отношению к советским комплексам нет.

Остается один вариант – поставки нам современных или уже тех комплексов, которые дольше работают, со складов вооруженных сил конкретного государства, именно натовского производства, к которым эти ракеты производятся, или, если есть запас старых ракет к более старым комплексам. Потому что заново изготавливать ракеты к С-300 или БУКу возможности у нас нет», – заявил Томенчук.

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