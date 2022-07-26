На Украине придумали, как разбогатеть за счет российских олигархов и США

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Новости Украины

В США работает законодательство, позволяющее частным лицам из Украины участвовать в розыске преступных капиталов и преступников в целом.

Об этом заявил киевский политолог Руслан Бортник, по словам которого принять участие в такой программе может каждый украинец, который в дальнейшем за свою информацию может получить 5 миллионов долларов.

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«Эти «охотники за головами», о которых снимают фильмы – это реальная часть американской правовой системы, давняя традиция, позволяющая добропорядочным гражданам зарабатывать на помощи американскому государству. Так что каждое лицо, которое поможет американскому правосудию выявить или арестовать те или иные незаконные капиталы, может претендовать на эту выплату, независимо от гражданства: то есть украинцы также могут принимать в этом участие и получить денежное вознаграждение за свои поиски. Но факт этой выплаты возможен, если помощь действительно будет значима и если соответствующие активы будут в дальнейшем разысканы и заблокированы или конфискованы по решению суда», – пояснил Бортник.

Напомним, еще в марте в США объявили о начале работы специальной группы (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) multilateral task force – англ.), занимающейся поиском и арестом активов российских элит и олигархов, а также используемых ими подставных лиц. В ней принимают участие США, Великобритания, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия и Еврокомиссия.

От каждой из этих стран в состав этой группы войдут представители Министерства финансов, Министерства юстиции и Министерства внутренних дел.

Кроме того, Конгресс учредил Программу вознаграждений в размере 5 миллионов долларов за помощь в выявлении яхт, недвижимости, другого имущества и счетов коррупционеров и олигархов, помогающих российскому правительству против Украины.

Передать информацию можно по электронному адресу или по телефону.