На Украине придумали, как решить энерговопрос: у турок арендуют плавучие электростанции

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Украина ведет переговоры с Турцией о размещении в ключевых портах Одессы и Дунайского региона плавучих электростанций для частичного перекрытия дефицита электроэнергии. Их у турок предполагается арендовать.

«У них есть мощные корабли, которые выдают, например, 250 МВт. Мы изучаем вопрос о привлечении трех таких: в Измаил, в Одессу и [порт] Южный. Они дают по 250 МВт – мы, по сути, закроем город и несколько районов», — рассказал об этих планах глава Одесской обладминистрации Олег Кипер.

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«Мы транзитная область, у нас вообще нет генерации. Мы зависим от других», — напомнил чиновник Зеленского.

По его словам, переговоры пока упираются в вопрос безопасности.

Надо сказать, что такие украинские планы не лишены логики и оснований. Использование плавучих ТЭС, которые могут работать на сжиженном газе, дизеле, мазуте или биотопливе – это всемирно признанная технология. Существует мировой рынок аренды таких энергетических барж объемом около 10 ГВт.

Почему именно турок предполагается привлечь к процессу, тоже понятно. Во-первых они близко, во-вторых с ними у Киева уже налажен прагматичный разговор (не байрактарами едиными и не только зерном).

Ну, а в-третьих, именно работающая под брендом Karpowership турецкая компания Karadeniz Holding является сегодня лидером мирового рынка энергетических барж. Ее суда Powerships работают во многих странах мира, в частности в Гамбии, Гане, Гвинее-Бисау, Ливане, Сьерра-Леоне, Судане, Замбии, на Кубе.

Попытки такого рода Украина предпринимала и ранее. Так, в начале 2023 года АО «Энергетическая компания Украины» подписало меморандум о взаимопонимании с турецкой Karpowership об использовании плавучих ТЭС мощностью 500 МВт в интересах Украины.

Тогда сообщалось, что электростанции турецкой компании смогут удовлетворить потребности в электроэнергии 1 млн домохозяйств на Украине.

Одним из основных вариантов тогда рассматривалось размещение плавучих ТЭС в портах Молдовы и Румынии, а также поставки электроэнергии в украинскую сеть через эти страны.

Однако дальше меморандума дело тогда не пошло, потому что ситуация в украинской энергосистеме в течение 2023 года улучшилась, что сделало украинских чиновников более самоуверенными и менее договороспособными.

Теперь вот об этой схеме вспомнили снова. Что из этого выйдет на этот раз – и выйдет ли , пока судить рано.