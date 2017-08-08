На Украине придумали, как саботировать языковой закон

05.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Составляющая не более 40 процентов часть незаражённого бандеровским ядом населения Украины нашла лазейку и пытается развернуть некоторые нормы «мовного» закона против самой украинизации.

Об этом в эфире YouTube-канала «Голос правды» заявил экс-депутат Верховной рады, основатель партии «Союз левых сил» Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне довелось сейчас поездить по Украине, и я скажу, что у меня всё-таки зарождаются лучики надежды на Харьков, Одессу, Днепропетровск (там трудно очень, перерождение очень тяжёлое), Северодонецк, ту часть, которая осталась на украинской территории Донецкой и Луганской областей, и Киев, особенно с тем, что сейчас языковой вопрос стали педалировать.

В Киеве мы запустили это по социальным сетям, думали, не будет работать, но работает. Люди отписываются и начинают гордиться тем, что они используют ту норму закона, что если вы пришли в какое-то общественное место и требуете, чтобы вас, например, обслуживали в магазине или ресторане на русском языке, то обязаны перейти на русский язык», – рассказал Волга.

По его словам, в Одессе на базе этой инициативы возникло целое движение.

«Люди звонят и этим гордятся, потому что продавцы начали отвечать – спасибо вам, что вы попросили, избавили нас от вот этого», – добавил экс-депутат.

«То есть, какая-то часть из тех 40 процентов, которые не заражены этим ядом, бандеровской отравой, не заражены этим внутренним идеологизмом, укрепляющим националистическое государство. Эти люди сохранили ещё потенцию к тому, чтобы впоследствии (когда – никто не скажет, это что-то внутреннее) защитить себя от этой отравы и каким-то активным образом действовать», – выразил надежду Василий Волга.