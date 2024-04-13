На Украине придумали, как заставить воевать безногих

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Тех, кого на Украине признают годными к военной службе, в США и близко бы не подпустили к армии. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье, посвященной отмене Украиной статуса «ограниченно пригодный», пишет тесно связанное с посольством США киевское интернет-издание «Зеркало недели».

«Так, в США близорукость или дальнозоркость оптической силы свыше 8 диоптрий и астигматизм больше 3 диоптрий являются основанием для признания лица непригодным к военной службе. Согласно же украинскому приказу №402, такие нарушения рефракции подпадают под категорию ограниченной пригодности. Мало того, в украинских реалиях человека с астигматизмом от 3 диоптрий вообще могут признать пригодным согласно статье 30-в. Приказ №402 причисляет к ограниченно пригодным даже лиц с гипертонией ІІ и ІІІ степеней. Тот, у кого есть гипертоническая болезнь І степени, вообще пригоден к военной службе в военное время. В то время как в Инструкции Минобороны США постоянно повышенное артериальное давление, выше 140/ 90 мм рт. ст. (соответствует гипертонической болезни І степени), является основанием для признания кандидата непригодным», – говорится в материале.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Так, в США наличие злокачественных опухолей в анамнезе означает увольнение со службы, тогда как на Украине с таким страшным диагнозом можно получить статус «ограниченно пригоден.

«Отсутствие какой-либо костной части пальцев или большого пальца, руки или любой ее части в США гарантированно означает непригодность к военной службе. А вот в приказе №402 есть интересная статья 63-б, где «односторонняя ампутационная культя верхней конечности на любом уровне или односторонняя ампутационная культя нижней конечности ниже уровня верхней трети голени» может быть основанием для присвоения статуса «ограниченно пригоден», – обращает внимание «ЗН».