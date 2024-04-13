На Украине придумали, как заставить воевать безногих

Игорь Шкапа.  
13.04.2024 12:05
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Тех, кого на Украине признают годными к военной службе, в США и близко бы не подпустили к армии. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье, посвященной отмене Украиной статуса «ограниченно пригодный», пишет тесно связанное с посольством США киевское интернет-издание «Зеркало недели».

«Так, в США близорукость или дальнозоркость оптической силы свыше 8 диоптрий и астигматизм больше 3 диоптрий являются основанием для признания лица непригодным к военной службе. Согласно же украинскому приказу №402, такие нарушения рефракции подпадают под категорию ограниченной пригодности.

Мало того, в украинских реалиях человека с астигматизмом от 3 диоптрий вообще могут признать пригодным согласно статье 30-в. Приказ №402 причисляет к ограниченно пригодным даже лиц с гипертонией ІІ и ІІІ степеней. Тот, у кого есть гипертоническая болезнь І степени, вообще пригоден к военной службе в военное время. В то время как в Инструкции Минобороны США постоянно повышенное артериальное давление, выше 140/ 90 мм рт. ст. (соответствует гипертонической болезни І степени), является основанием для признания кандидата непригодным», – говорится в материале.

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Тех, кого на Украине признают годными к военной службе, в США и близко бы...


Так, в США наличие злокачественных опухолей в анамнезе означает увольнение со службы, тогда как на Украине с таким страшным диагнозом можно получить статус «ограниченно пригоден.


«Отсутствие какой-либо костной части пальцев или большого пальца, руки или любой ее части в США гарантированно означает непригодность к военной службе. А вот в приказе №402 есть интересная статья 63-б, где «односторонняя ампутационная культя верхней конечности на любом уровне или односторонняя ампутационная культя нижней конечности ниже уровня верхней трети голени» может быть основанием для присвоения статуса «ограниченно пригоден», – обращает внимание «ЗН».

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