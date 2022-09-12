На Украине придумали схему обложения данью русских

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Новости Украины

Созданная офисом президента Украины так называемая «Комиссия Макфол-Ермак» разработала документ, который предусматривает взыскание с российских граждан определенного процента дохода на «восстановление Украины».

Об этом в рамках проводимого с 2014 года в Киеве форума «Ялтинская европейская стратегия» заявил бывший посол США в России Майкл Макфол, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Макфол также оценил желание российского бизнесмена, уроженца Львова Михаила Фридмана, владеющего активами на Украине, который якобы предложил выделить миллиард долларов личных средств в обмен на снятие санкций.

«Я вернусь к ценовому порогу, наша рабочая группа, на самом деле, имеет документ по этим механизмам, мы пока что его не публикуем, потому что мы считаем, что это ненадлежащая вещь – давать русским какой-то выход, какую-то льготу, облегчение. Если брать Михаила Фридмана, я его знаю лично, если говорить за него, то один миллиард – этого недостаточно. В нашем документе, когда мы его опубликуем, если опубликуем, там намного больший процент их доходов, которые нужно отдать на реконструкцию Украины, а не просто такой взнос по желанию. Это мой личный взгляд, если хотите», – заявил Макфол.

Напомним, на Украине Фридману и его партнерам принадлежит компания IDS Group Ukraine, в структуру которой входит дочка российского «Альфа-банка», производство минеральных вод и другие предприятия. В мае этого года украинская прокуратура арестовала его активы на сумму 420 миллионов долларов, которые хранились в украинском отделении «Альфа-банка».