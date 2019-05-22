На Украине приняли новую редакцию правописания

22.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

На заседании в среду, 22 мая, Кабинет министров Украины принял новую редакцию украинского правописания, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом со ссылкой на соответствующее постановление сообщает Правительственный портал.

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В документе указано, что новая редакция правописания принимается “с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания”.

Над новой редакцией украинского правописания работала Украинская национальная комиссия по вопросам правописания, а принять ее предложили представители Министерства образования и науки и Национальной академии наук Украины.

Постановлением также признается утратившим силу пункт 1 постановления Кабмина с 1992 года по украинскому правописанию.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, новая редакция украинского правописания разработана на фундаменте украинской правописной традиции с учетом новейших языковых явлений, получивших распространение в различных сферах общественной, научной и культурной жизни.

Также на сегодняшнем заседании правительства Владимир Гройсман подтвердил, что сегодня подает в Раду ранее написанное им заявление об отставке.