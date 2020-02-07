На Украине приступили к выработке изменений в Конституцию РФ

07.02.2020, Киев

Киевский публицист Дмитрий Скворцов считает, что предложение патриарха Московского Кирилла об упоминании «межконфессионального» бога в Конституции РФ должно быть всё же конкретизировано.

«Не обязательно упоминать Бога в конституции РФ прямо и непосредственно. По крайней мере, на данном, всё ещё переходном историческом этапе, – написал Скворцов на своей странице в соцсети. – Достаточно будет указать на христианские корни России».

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Публицист видит в такой формулировке отсылку к так и не прошедшей в проект Конституции ЕС статье о «христианских корнях Европы».

«Это заодно станет не только троллингом ЕС (отказавшимся вносить в свою конституцию упоминание о христианских корнях Европы), – поясняет Скворцов, – Но и поводом задуматься над миссией России для тех европейцев, которые ещё пытаются сопротивляться превращению в общечеловеков».

В комментариях к этой записи народный депутат Украины прошлых созывов Юрий Болдырев, напоминает, что Бог упоминается в Конституции Украины.

«В преамбуле украинской конституции 1996 года Бог вписан (благодаря Ивану Попеску, Михаилу Сироте и мне). Однако это никого ни от чего не защитило. Если народом правят бесы, то и Божие Имя в Конституции не спасает, ибо Конституция – не Божественная система, а человеческая», – отмечает Болдырев.

«Поэтому я и предлагаю упоминание о православных корнях страны не как некую защиту, а как утверждение цивилизационной принадлежности», – отвечает Скворцов.

«А каким боком автор поста к России?», – интересуется харьковчанка под ником Nataliya Gord.

«Таким боком, что все, думающие на русском, рожденные в одном государстве, считающие себя единым народом или братскими народами, отстаивающие право на русскую культуру и речь имеют право обсуждать все, что происходит в России», – отвечает ей другая харьковчанка.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Скворцов в диалоге с членом комиссии по изменению Конституции РФ политологом Богданом Безпалько также предлагал прописать в Основном законе преемство РФ от Российской Империи, а не от СССР. По мнению Скворцова, это «это закрывает гораздо больше вопросов», чем бесхитростно и «в лоб» прописывать возможность воссоединения русских, проживающих на территории бывших союзных республик.

«Заявив о преемственности РФ от Российской империи, можно будет при удобном историческом моменте признать нелегитимными те образования, которые были «нарезаны» большевиками после «октябрьского переворота» 1917 г., считал историк Владимир Махнач.

Правопреемство РФ от Российской Империи (России), по мнению Скворцова, также позволит расширить в Конституции РФ понятие «русский народ». В этом случае его можно будет упомянуть как государствообразующий этнос России.