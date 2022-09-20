На Украине признали, что на юге у ВСУ дела обстоят не лучшим образом

20.09.2022  10:39 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина, Херсон
Новости Украины

На Херсонском и Запорожском направлениях Россия сконцентрировала большое количество боеспособных войск, чем объясняются безуспешные попытки ВСУ контратаковать здесь.

Об этом в эфире телеканала «Первый западный» заявил бывший замначальника Штаба ВМСУ Андрей Рыженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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По мнению Рыженко, 65% введенных на Украину войск находятся именно на этих направлениях.

«Там находится достаточно большая группировка, порядка 20 тысяч российских военных. Кстати, подразделения достаточно боеспособные – там находятся и аэромобильные подразделения, и спецназ. То есть, в принципе, там сконцентрировали серьезную силу. Кстати, на левом берегу Днепра также находятся подразделения также подготовленные, и возле Запорожья», – сказал эксперт.

«Я хочу сказать, что в этих трех местах сконцентрированы порядка 65 процентов батальонно-тактических групп Российской Федерации. То, что наступление [ВСУ] есть, но оно такое медленное, как раз этим и обусловлено. Вот в Харькове на момент начала наступления было всего 9% российских сил. Кстати, это и сыграло основной фактор, потому что наши войска там фактически мгновенно освободили такую большую территорию», – заявил Рыженко.

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