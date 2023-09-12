На Украине признали, что прорыв российской обороны провален

Нынешние наступательные операции ВСУ не приведут к стратегическому успеху для Украины.

Об этом в эфире интернет-блога «Дикий live» заявил военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Старикова, то, чего не удалось сделать спустя несколько месяцев с начала «контрнаступа», штурмовые отряды ВСУ должны были реализовать в его первые сутки.

«То, что сейчас мы проводим наступательные операции на южном фронте, они сами по себе в военной науке не приведут к пробитию тех укрепрайонов. Ну, выгрызание будет отдельных частей, а для того, чтобы это пробить, необходимо подготовить огромный кулак. Первое. Второе – необходимы штурмовые подразделения, главные силы, оперативный резерв, стратегический резерв», – сказал эксперт.

«Штурмовые подразделения на первом этапе операции должны за 24, максимум 30 часов пробить линию до Токмака. А потом уже заходят главные силы и выходят на оперативный простор. Вот это называется комплексное использование…

Здесь мы будем иметь тактический успех. Стратегического успеха в настоящее время я не вижу, как его достигнуть. Его невозможно достигнуть», – завил Стариков.