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Новости Украины

Работа украинского ПВО может привести к жертвам среди гражданского населения.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил спикер 125-й бригады теробороны ВСУ Геннадий Беденко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Беденко, украинские системы ПВО могут попытаться сбить летящие на военные объекты российские ракеты, из-за чего они изменят траекторию и упадут на гражданскую инфраструктуру.

«При любой воздушной опасности нужно однозначно искать бомбоубежище, укрытие. Многие люди, насколько я знаю, [говорят], что по нам не будут стрелять, мы гражданские. Но не забывайте, что работает наше ПВО, которое может любым образом повредить эту ракету, которая может просто изменить курс, упасть на любую непредсказуемую территорию. И поэтому могут быть и погибшие, и реально большие вредные последствия. Потому мое мнение однозначное – прятаться и воспринимать это все очень-очень серьезно», – заявил Беденко.

Напомним, в начале спецоперации подобные ситуации несколько раз происходили в Киеве и Одессе, но представители украинского режима всегда опровергали это, обвиняя Россию в ударах по жилым домам.