На Украине признали, что Сумская область – новый театр боевых действий

Анатолий Лапин.  
20.03.2025 12:48
  (Мск) , Киев
Просмотров: 983
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская армия активизировалась сразу на нескольких направлениях, применяя против ВСУ тактику «тысячи порезов».

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил украинский военный эксперт, в прошлом член запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия активизировалась сразу на нескольких направлениях, применяя против ВСУ тактику «тысячи порезов». Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Запорожское направление – резкая активизация, но тут можно, конечно, рассматривать эту ситуацию, как тактику «тысячи порезов». То есть, одновременное нанесение ударов по нескольким направлениям с целью отвлечения оперативных резервов Генштаба ВСУ. Можем рассматривать и эту версию, что активизация на Запорожском, Харьковском и Сумском направлении имеет целью отвлечение оперативных резервов от Донецкого и Курского направлений.

Но основной акцент следует делать на том, что Сумская область уже становится театром боевых действий и в планах оккупантов, заметьте, не только создание так называемой санитарной зоны на территории Сумской области, сколько попытки непосредственного прорыва в район КПВВ «Суджа» с целью блокирования украинской группировки на территории Курской области. Вот, о чем идет речь», – заявил Снегирев.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить