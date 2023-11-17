На Украине признали, что задача доминирования американского века провалена

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Президент США Джо Байден срочно запросил переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином по причине того, что геополитическая атака на Россию у американцев провалилась.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему это «корейская ничья» [заморозка конфликта на Украине]? Казалось бы, Америка может сказать, что они выиграли, потому что 80% Украины остаются в сфере влияния США. Мы сейчас не берём, как Россия на это смотрит. С одной стороны, для них это важно. Забегая вперёд, в итоговом коммюнике американской администрации по итогам встречи Байдена и Си сказано, что говорили по Украине, что Украина должна сохранить свой суверенитет, быть демократической, независимой и так далее, но о территориальной целостности или возвращении к границам 91-го года там речи не идёт. Там фиксируется статус-кво на сегодняшний день. Где войска остановятся, там и будет граница. Почему всё-таки ничья, а не победа? Потому что в чём был сценарий американцев? Втянуть Россию в войну, нанести стратегическое поражение, и, ослабив Россию, начинать уже давить на Китай. Перекрывать ему рынки, перекрывать ресурсные возможности с Россией, наоборот геополитически побеждённая Россия должна была работать на Европу, ресурсы на Европу идти, Европа укреплялась бы, укреплялся бы в целом Запад, и тогда таким геополитическим скопом идти уже на существенное ослабление Китая. И таким образом выполнить задачу на XXI век – сохранение гегемонии, устранение ключевых конкурентов, самого задиристого, дерзкого, с точки зрения военных возможностей и дипломатической дерзости, это Россию. И затем Китай. И таким образом задача продолжения американского века решена», – объяснил Карасёв.

Однако, признал он, у американцев ничего не получилось.

«Стратегическое поражение России не нанесено, ослабления нет. В-третьих, экономика переводится на военные рельсы и укрепляется сухопутная армия, укрепляется ВПК, укрепляются военные возможности для ведения больших войн. А у России периметр безопасности очень большой, потому что наиболее протяжённая сухопутная граница в мире. Поэтому Россия в военно-стратегическом отношении не ослабла, санкции не разрушили экономику российскую, армия укреплена, ВПК укреплён. Потому что сегодня в мире большие сухопутные армии – вообще-то нигде никто не пробовал воевать, только Украина и Россия воюют большими сухопутными армиями на 1300 километров фронта. И никто не знает, как воевать, Китай не знает, как воевать, Индия. Европа – я молчу уже. Американцы тоже, они привыкли к войнам против моджахедов, бородачей и прочих», – сказал политолог.

«Вот, почему, Байден просил Си: приедь в Сан-Франциско, поговорим», – добавил Карасёв.