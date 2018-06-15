15.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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На Украине признали горькую правду о Путине и России

Российская Федерация не находится в международной изоляции, а президент Владимир Путин регулярно встречается с мировыми лидерами.

Об этом в эфире «Громадське радио», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил украинский политолог, автор книги “Гибридная агрессия России: уроки для Европы” Евгений Магда.

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Он говорит, что стартовавший вчера в Москве ЧМ по футболу подтверждает его слова.

«Ангела Меркель допускала, что, если будет возможность и будет случай, хотя бы полуфинал, она может прилететь. Эмануэль Макрон также допускал, что может прилететь. Ну, разве что, британская королева не допускала, что прилетит и, соответственно, вся королевская семья. А так, вы знаете, нам не нужно удивляться, потому что представители западного мира не ведут войну с Россией. Их граждане не гибнут и они это воспринимают как праздник футбола”, – сказал политолог.

По его словам, нельзя говорить, что иностранные политики предали Украину, поскольку они являются лидерами других государств.

“Но то, что около шести тысяч граждан Украины поехали туда, мне это немного странно… Я вынужден, наверное, разочаровать вас и радиослушателей, но Россия не находится в изоляции. И это абсолютные реалии, с которыми нужно считаться. Май месяц – России побывали Ангела Меркель, Эмануэль Макрон, Кристин Лагард. Абсолютно спокойно Путин уже в июне слетал в Вену, где наводил мосты относительно встречи с Дональдом Трампом», – сокрушается Магда.