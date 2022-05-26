На Украине признали невозможность силовой разблокировки черноморских портов

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Новости Украины

Призыв Литвы о создании западной военно-морской коалиции, чтобы разблокировать порты Украины – чисто политическое заявление, которое не будет иметь каких-то реальных военных последствий.

Такое мнение высказал в интервью киевскому изданию УНН украинский военный эксперт Михаил Жирохов.

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«То, что россияне пропустят западные военные корабли, которые будут сопровождать транспорт из Одессы – это из области научной фантастики. Даже если удастся договориться, то РФ это так просто не оставит, будут провокации, и тогда вооруженного столкновения не избежать. Я думаю, что ни одна страна НАТО или Европы на это не пойдет, так как Запад прямо говорит, что хочет избежать прямой конфронтации с Россией. Если изменится политическая риторика, тогда можно будет говорить и о разблокировании портов Украины», – отметил эксперт.

Жирохов считает, что инициатива, которую предложила Литва – страна, не имеющая собственного военного флота, несет чисто политический характер. По его словам, практической реализации этого плана нет, и при нынешнем положении вещей не может быть.

Напомним, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что нужно создать военно-морскую коалицию для разблокирования украинских портов в Черном море.

Также западная пресса недавно обсуждала возможность передачи Штатами Украине противокорабельных ракет для самостоятельного разблокирования портов путем ударов по кораблям Черноморского флота РФ. Одесский общественник Вячеслав Азаров выразил в этой связи опасение, что боевые действия могут переместиться в одесский регион не после окончания операции на Донбассе, а параллельно с ней, что ведет к риску уничтожения портовой инфрасруктуры Большой Одессы.