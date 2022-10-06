На Украине признали: «Шахиды» стали большой проблемой для ВСУ

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Новости Украины

Российские беспилотники «Герань» (наблюдатели опознали в них закупленные в Иране дроны «Шахид») представляют большую проблему для Украины. Сбивать их из стрелкового оружия неэффективно, а из штатного ПВО – очень дорого.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Радио Свобода» заявил депутат Верховной рады, член комитета по нацбезопасности и обороне Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они работают на малой высоте, и их количество может быть достаточно большим, потому что они не очень дорогие. Если поставить их на поток, то произвести можно достаточно много. И тут есть проблема, объясню почему. Сбивать такие БПЛА зенитно-ракетными комплексами типа «Бук» может выходить очень дорого, тем более, что количество боеприпасов не то, что ограничена, но лимитирована. С другой стороны, со стрелкового оружия сбивать его неэффективно», – заявил Рахманин.

Напомним, в последнее время российская армия усилила удары по украинским объектам с применением беспилотников «Герань». В частности, накануне такой дрон-камикадзе атаковал казарму 72-й отдельной механизированной бригады в Белой Церкви. Украинские источники отмечали, что БПЛА впервые сумел залететь так далеко от линии фронта и пройти систему ПВО вблизи Киева.