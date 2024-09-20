На Украине призвали готовиться ко второй фазе войны с Россией под зонтиком НАТО

Анатолий Лапин.  
20.09.2024 13:20
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Украина должна будет использовать перемирие, чтобы подготовиться к неизбежной новой войне с Россией.

Об этом в эфире видеоблога обслуживающей офис президента пропагандистки Натальи Мосейчук заявил украинский политолог Александр Харебин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна будет использовать перемирие, чтобы подготовиться к неизбежной новой войне с Россией. Об...

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«Украина настолько устала от неопределенности, что мы все ищем какую-то возможность поверить в то, что победа возможна, что победа будет на наших условиях, что мир будет справедливым, а не просто как промежуток между войнами. Кстати, я вернусь к своему тезису, что обязательно будет вторая фаза этой войны. Это понятно, все понимают, что эту вторую фазу войны с Российской Федерацией, горячую фазу имеется в виду, лучше встречать под зонтиком НАТО», – сказал эксперт.

 

«Это понятно всему миру, даже Глобальный Юг это понимает. Мы должны требовать этого членства в НАТО, должны вести ту дипломатию, которая обеспечила бы нам помощь западного мира в первые полгода войны, когда мы бы получили все от Запада. Потому то Запад нас списал – мы все понимаем, что происходило в Женеве в 21-м году, понимаем все планы, которые нам доказывали, и никто не ожидал от нас, чтобы мы удержались», – заявил Харебин.

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