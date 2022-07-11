На Украине призвали к травле Поляковой и Ефросининой из-за отказа переходить на «мову»

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Новости Украины

Еще недавно популярные в России украинская певица Оля Полякова и телеведущая Маша Ефросинина, поддержавшие ВСУ, отказались переходить на «мову» в своих видеоблогах.

Об этом Ефросинина и Полякова, которые покинули Украину с началом спецоперации, заявили в эфире своего совместного проекта «Взрослые девочки», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Звезды шоу-бизнеса подчеркнули, что понимают украинский язык, но не хотят «бэкать» и «мэкать».

– Несложно было почитать комментарии под всеми другими нашими анонсами выпусков, они пугающие просто на физическом уровне. Все они касаются проклятий по поводу русского языка, – начала Ефросинина. – Вы привыкли к нам, не подбирающим слова.., – добавила Полякова. – Фонтанирующим, у нас своя химия. Это то, что касается, почему нам легче писать. «Взрослых девочек» на русском языке, – продолжила Ефросинина. – Потому что мы до этого, да, действительно, все время говорили по-русски. И дома, и между собой. Мы хотим говорить по-украински, мы учим язык, мы все для этого делаем. Но чтобы вот так вот, в частном разговоре, как с подругой, на кухне, – так по-украински, к сожалению, не получится. И вам самим будет неинтересно смотреть бэкающих, мэкающих и подбирающих слова ваших любимых взрослых девочек, – оправдывается Полякова.

Эти аргументы, несмотря на то, что они полностью поддержали действия украинских войск, не оценили в националистической среде.

«Мы такую же штуку слышали от каждого политика, который не хотел переходить на украинский, от каждого чиновника – каждый человек, который не хочет говорить на украинском, использует именно этот аргумент. И вторая сторона этого аргумента – «если я захочу, то смогу говорить, я просто не хочу. Что, на самом деле, тоже неправда. Если человек не практикует язык, то он не будет иметь на нем разговаривать, у нег будет более слабый словарный запас», – заявил в эфире телеканала «24» писатель-националист Остап Украинец.

«Уже и СМИ пишут об этих двух рашистках, у которых нет химии с украинским языком. Это же настолько презирать все украинское. Отбросы. Просто подонки, которые дальше тянут сюда русский мир. Кстати, продолжаем заходить и максимально штурмовать их в комментариях», – призывает в своем блоге украинский юрист-тягнибоковец Андрей Смолий.