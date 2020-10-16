16.10.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
дискриминация, Запад, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Украина
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На Украине призвали ставить к стенке прозападных коллаборантов


Украину губит не абстрактная «рука Кремля», а засевшие в Киеве прозападные коллаборанты, которые сознательно устраивают геноцид украинского народа.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если рассмотреть ситуацию в современной Украине, в стране работает огромное количество коллаборантов, и не «руки Кремля», а совершено чёткого – представительства внешнего управления, которое доит и грабит нашу с вами страну.

Как с ними поступать? Если гибнут люди на фронте, если за пошлый год умерло естественной смертью 600 тысяч человек. Вдумайтесь это же уровень жизни, уровень нашей медицины, происходит умышленный и искусственный геноцид.

Я бы вернул высшую меру наказания – расстрел. Скажите, что отличает человека от животного? Нас дисциплинирует исключительно страх наказания и неотвратимость наказания», – отметил Мураев.


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