На Украине призвали ставить к стенке прозападных коллаборантов

16.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украину губит не абстрактная «рука Кремля», а засевшие в Киеве прозападные коллаборанты, которые сознательно устраивают геноцид украинского народа.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если рассмотреть ситуацию в современной Украине, в стране работает огромное количество коллаборантов, и не «руки Кремля», а совершено чёткого – представительства внешнего управления, которое доит и грабит нашу с вами страну.

Как с ними поступать? Если гибнут люди на фронте, если за пошлый год умерло естественной смертью 600 тысяч человек. Вдумайтесь это же уровень жизни, уровень нашей медицины, происходит умышленный и искусственный геноцид.

Я бы вернул высшую меру наказания – расстрел. Скажите, что отличает человека от животного? Нас дисциплинирует исключительно страх наказания и неотвратимость наказания», – отметил Мураев.