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05.02.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
беспредел, Дзен, нацизм, Общество, Политика, Политические убийства, Россия, Скандал, Украина
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На Украине призывают к расправам над правозащитниками

Новости Украины

Все, критикующие нарушение украинского законодательства, якобы являются не правозащитниками, а пособниками Кремля, и должны подвергаться репрессиям со стороны националистов.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия» заявил боевик-националист, бывший лидер запрещенной в РФ УНА-УНСО Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть твари, которые у нас в Киеве рассказывают о верховенстве закона и решении судов. Езжайте, курвы, на оккупированные территории и рассказывайте там о верховенстве украинских законов, езжайте туда, в Крым и Донбасс, и рассказывайте это там.

Вы боретесь с нарушением украинских законов в Киеве, там, где безопасно, там, где вас никто не зацепит. Так вот, я говорю – братья и сестры, возможно, уже пришло время цеплять этих любителей русского мира, которые прикрываются сейчас тем, что, оказывается, они не прислужники оккупантов, а правозащитники», – призвал нацист.

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