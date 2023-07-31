На Украине призывают солдат НАТО быть готовыми «стрелять в русских»

Вадим Москаленко.  
31.07.2023 15:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 692
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Украина


Ещё ни одно обещание Запада Киеву по поводу производства и предоставления вооружения или «гарантий безопасности» ну было выполнено.

Об этом в интервью «BBC» заявил близкий к главкому ВСУ Валерию Залужному украинский военный эксперт Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ещё ни одно обещание Запада Киеву по поводу производства и предоставления вооружения или «гарантий...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Я не верю, что завтра мирная Испания пойдёт на это [ввод войск на Украину]. Одно дело – давать по четыре танка в месяц Украине, и поддерживать её, и мы благодарны за это. А совсем другое дело – отправлять своих солдат с комфортных баз куда-то под Бахмут, за что-то там воевать», – сказал Чмут.

Он подчеркнул, что никакие меморандумы и другие «договорённости» с Альянсом не имеют смысла, пока армии ООН не пойдут воевать с Россией.

«У нас уже есть один меморандум о гарантиях. Вы ж понимаете, Украина – супер мастер по подписанию меморандумов. До вторжения мы каждый год подписывали кучу меморандумов на танки, самолёты, ракеты, и всё возможное производство. А по факту – ничего.

Меморандум должен быть подкреплён действием и результатом. Если за меморандумом или гарантиями есть солдат НАТО, который готов стрелять в русских – это одна история. Если это просто абстрактные гарантии – что будет, если кто-то погибнет, или прилетит ракета по территории, которые будут под гарантиями. Что будет? Ничего? Будет нота протеста, вызов посла, что ещё?» – возмутился эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть