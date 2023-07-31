На Украине призывают солдат НАТО быть готовыми «стрелять в русских»

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Ещё ни одно обещание Запада Киеву по поводу производства и предоставления вооружения или «гарантий безопасности» ну было выполнено.

Об этом в интервью «BBC» заявил близкий к главкому ВСУ Валерию Залужному украинский военный эксперт Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не верю, что завтра мирная Испания пойдёт на это [ввод войск на Украину]. Одно дело – давать по четыре танка в месяц Украине, и поддерживать её, и мы благодарны за это. А совсем другое дело – отправлять своих солдат с комфортных баз куда-то под Бахмут, за что-то там воевать», – сказал Чмут.

Он подчеркнул, что никакие меморандумы и другие «договорённости» с Альянсом не имеют смысла, пока армии ООН не пойдут воевать с Россией.

«У нас уже есть один меморандум о гарантиях. Вы ж понимаете, Украина – супер мастер по подписанию меморандумов. До вторжения мы каждый год подписывали кучу меморандумов на танки, самолёты, ракеты, и всё возможное производство. А по факту – ничего. Меморандум должен быть подкреплён действием и результатом. Если за меморандумом или гарантиями есть солдат НАТО, который готов стрелять в русских – это одна история. Если это просто абстрактные гарантии – что будет, если кто-то погибнет, или прилетит ракета по территории, которые будут под гарантиями. Что будет? Ничего? Будет нота протеста, вызов посла, что ещё?» – возмутился эксперт.