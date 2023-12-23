На Украине призывают верхушку ЕС лишить Венгрию права голоса

Вадим Москаленко.  
23.12.2023 15:37
  (Мск) , Киев
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Венгрия, Дзен, Политика, Украина


Евросоюзу нужно полностью исключить Венгрию из процесса принятия любых стратегических решений, особенно касающихся Украины.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский политолог Тарас Семенюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюзу нужно полностью исключить Венгрию из процесса принятия любых стратегических решений, особенно касающихся Украины....

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«По большому счёту, Путину не нужно идти в Европу с армией, воевать с Европой, как у нас. Ему достаточно иметь одного Орбана (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – ред.), который будет блокировать всё, что в Европе можно принять.

И пока ЕС не примет правильные решения, оценивая знаки времени, в котором мы сейчас живём, то есть это как минимум не обращать [внимание] на голос Венгрии в принятии важных стратегических решений или того, что касается Украины, то есть где право вето не блокировало бы работу всего ЕС. Тогда Орбан, наверное, будет более сговорчивый, более договороспособный», – заявил Семенюк.

Телеведущий привёл в пример одно из высказываний Орбана о том, что «если бы война была объявлена войной, то мы бы в России уже получили общую мобилизацию, и события бы развивались по совсем другому сценарию».

«Это запугивание, понимаете? Во время войны, и особенно это было заметно во время Холодной войны, торгуют страхом. Во время мирного времени торгуют желаниями. То есть, Орбан пытается торговать страхом, запугать европейцев, чтобы они были в определённой мере где-то более уступчивы по отношению к России.

Общий такой страх, что Россия придёт, нападёт и всех уничтожит – это очень сильно влияет на европейцев, на их умы.

Они привыкли торговать желаниями, когда знают желания человека и предлагают что-то, чтобы их удовлетворить. Это совершенно другой мир сожительства, мировоззрения, чем тот, что мы сейчас с вами переживаем.

И сколько бы мы не говорили, всё равно европейцы будут чувствовать эту войну далёкой. Максимум, что мы можем делать, просто говорить об этом.

Однако мы видим, что Орбан является таким каналом транслирования этого страха, который должен был бы привести в конечном случае к тому, что Европа перестала бы помогать Украине. Поводом переговоров якобы Украины и России», – разглагольствовал политолог.

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