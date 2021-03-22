На Украине процветает работорговля: кто «крышует» криминальный бизнес?

22.03.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Политика геноцида украинского населения, проводимая Зеленским, приносит для преступной «зелёной» команды плоды в многомиллионном денежном эквиваленте. Люди, живущие вследствие Зе-политики за чертой бедности, вынуждены искать любую работу, чтобы хоть как-то выжить в «незалежной» стране. Такая «любая работа» превратилась для сильных «всея Украины» в бизнес по трудовому рабству.

Об этом в своей колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель центрального исполкома ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Один из громких случаев раскрытия «рабского» притона в «свободной и европейской Украине» на днях произошёл в Киевской области. В одном из псевдо реабилитационных центров бандитская группировка незаконно удерживала и пытала несколько десятков человек. Под предлогом реабилитации там находились лица якобы с наркотической и алкогольной зависимостью. Лечение «больных» проходило под пытками. А родственники пострадавших за такую «реабилитацию» платили «борцам» с алкоголизмом и наркоманией внушительные суммы.

Подпольные «центры реабилитации алко- и наркозависимых» и «рабские» притоны – классика жанра современной Украины. Группировки, крышуемые «незалежными» чиновниками, средь бела дня «отлавливают» обычных граждан и помещают их в трудовые лагеря, где пленные, в лучшем случае, выполняют тяжёлую физическую работу. За неповиновение невольных жестоко избивают.

Жертвами трудового рабства по-украински становятся как взрослые, так и дети. Их используют на стройке, сезонных сельскохозяйственных работах и противозаконной деятельности. Преступные группировки берут под контроль бездомных граждан, детей, лишённых родительской опеки, а также инвалидов, заставляя их попрошайничать. Очень часто детей спаивают и сажают на наркотики, – для большей покорности.

За годы «независимости» Украины жертвами торговли людьми стали более 260 тысяч человек. Только за последние три года в рабство попали порядка 49 тысяч украинцев.

Участились случаи вербовки мужчин, которым из-за безработицы или копеечных зарплат на Украине, обещают высокий доход и престижное рабочее место за рубежом. Но в итоге их вывозят на нелегальные работы в Европу, где попросту отбирают документы.

Таким образом, человек не может свободно перемещаться в чужой для него стране, не имеет права сменить работу и отрабатывает норму времени, установленную эксплуататором. Пленных украинцев никто не ищет, ведь юридически в Европе их нет.

Не менее уязвимы в отношении работорговли женщины. Их используют для сексуальной эксплуатации. Зачастую женщин воруют на улицах. К несчастью, жертвами Зе-работорговцев становятся женщины, проживающие на территории Донбасса, временно оккупированной Украиной. «Отлавливать» донбасских девушек преступникам помогают вояки из ВФУ. Некоторых пленниц заставляют работать в крупных украинских городах, а некоторых отправляют за рубеж.

Процесс сбора доказательств в преступлениях торговли людьми очень сложный, если не сказать, – невозможный. Ведь цена вопроса – миллионы, которые оседают в карманах торговцев людьми, курируемых их чиновников и «шишек» из Национальной полиции.

По сути, в трудовой эксплуатации Зе-власти сегодня находится большинство жителей Украины, ведь, чтобы не умереть с голоду и оплатить коммуналку, им приходится много и каторжно работать. Постмайданные власти превратили «незалежную» в рабовладельческое и террористическое государство. Практически за два года президентства любимчик народа Зеленский смог поставить на колени этот самый народ и распоряжаться его судьбой в угоду своему кошельку.

Остановить торговлю людьми в «незалежной» можно только в случае обретения украинцами надёжного тыла, коим для Украины всегда являлась Россия. Только создание новых политических сил, которые проведут подготовку организации референдума за вступление в состав Большой России, помогут жителям, подконтрольной оккупационному Зе-режиму Украины, ощутить те чувства, которые уже семь лет испытывают жители Крыма, – защищённости и уверенности в завтрашнем дне.