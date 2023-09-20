Под Киевом обнаружен склад снесённых памятников. Что с ними происходит

Когда самостийные декоммунизаторы в своем антироссийском раже начали сносить монументы советским вождям и выдающимся деятелям русской культуры и науки, публичная аргументация была у них сугубо идеологическая. И весьма пафосная: дескать, расправляемся с тиранами и их прислужниками.

Но куда эти памятники деваются потом? Ну вот снесли, сбросили, а потом их куда?

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По идее, большинство из них должно оставаться на территориях предприятий и учреждений, где они прежде возвышались. Потому что они были в свое время внесены на баланс, в реестр госсобственности. И эти организации обязаны нести за них материальную ответственность.

А если учесть, сколько лениных, петровских, дзержинских, чубарей и других создателей Украины (на голову себе и будущим поколениям), сколько девушек с веслами и пионеров с горнами было расставлено по разным конторам, школам, институтам, фабрикам, заводам и т.д., можно представить, какое их количество скопилось по всей незалежной.

Когда 8 декабря 2013 года майданутые протестанты скинули с пьедестала и разбили памятник вождю на киевской Бессарабке, они прикрывались словесами о свободной от коммунизма (читай – от России) неньке. Но уже тогда было ясно, что за всем этим чаще всего стоит банальная страсть к наживе.

Вспомним, как кастрюлеголовые отбивали себе по кусочку от сваленного Ильича и утаскивали в свои норы. Не на память, нет. А наверняка с мечтами когда-нибудь выгодно продать сии артефакты на каких-нибудь будущих аукционах. Монумент-то был уникальный, из особого вида гранита, работы великого скульптора Меркурова.

Вскоре после госпереворота Киевская городская рада заявила о том, что будет создавать в столице музей «советской оккупации». В нем предполагалось собрать демонтируемые по всей столице витражи, мозаики, панно и скульптуры с советской символикой. Авторы прожекта утверждали, что это необходимо в рамках выполнения нового закона «Об осуждении тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символов».

Предлагалось несколько мест для выставки – на территории Экспоцентра (быв. ВДНХ УССР) и в Пирогово – музее ландшафтной архитектуры. Поначалу остановились на Эспоцентре. Свезли туда, просто на площадку под открытым небом, несколько больших памятников Ленину, Петровскому и Мануильскому, стоявших в центре Киева, на Печерске. Об этом событии раззвонили многие СМИ. Но потом шумиха стала мало-помалу утихать и спустя некоторое время вовсе сошла на нет.

А вскоре исчезли из Экспоцентра и скульптуры. Нет больше такой экспозиции на бывшей ВДНХ. Почему? Да потому что каждое из изваяний, как выяснилось, стоило по несколько миллионов (!) гривен. И новые нацистские культуртрегеры во главе с мэром Кличко решили, что для них лушее место – в частных коллекциях, желательно – за рубежом. Поскольку тамошние коллекционеры очень падки на подобную декоммунизированную символику.

Впрочем, не только зарубежные. Но и местного розлива. Киев вдохновил на создание подобных экспозиций и другие города: Одессу, Харьков, Днепр и др. Один из частных харьковских собирателей рассказывал в Интернете, что по причине нехватки денег должен был продать один из маленьких бюстиков Ленина. Так с руками чуть не оторвали! Он потом очень жалел, что нужда заставила, хоть и деньги большие получил. Жалел, потому что удорожание происходит постоянно.

Возвращаясь к Киеву, снова подчеркнем, что большинство такой символики после запрета оказалось на складах организаций, имевших ее на балансе. Возможно, какая-то часть остается там и до сих пор. Но судя по всему, ее оттуда активно списывают и продают частникам. Иначе нечем объяснить, например, появление еще одного частного музея, о котором нам сообщил давний наш знакомый, русский киевлянин Олег.

«Музей пока только строится, – рассказывает Олег. – Пока все экспонаты просто стоят на земле во дворе одного из частных коттеджей. Но видно, что работа идет активно, возводится павильон. Уже идет пиар музея в некоторых пабликах. Сколько будет стоить билет, не знаю, но думаю, не дешевле, чем на ВДНХ и других госвыставках. Там было по 400 и более гривен, представляете себе? А это ведь частный музей, обычно они дороже. Посмотрите на эти изваяния. Тут и Ленин во всех ракурсах, и старый, и маленький. И Сталин, Калинин, Чкалов, Котовский, Чубарь… И пионеры с пионерками. А также Александр Сергеевич с отбитым носом и Дмитрий Иванович Менделеев…».

«Интересное дело, – продолжает Олег. – Столько советской символики выставлено здесь совершенно безбоязненно. Хотя за любую найденную ерунду, связанную с ней, в Руине принято привлекать к уголовной ответственности. За пропаганду коммунизма и т.д. Нет, я не «стучу» на хозяев этой выставки, не дай Бог. Просто удивляюсь, как у них получается свободно этим заниматься и не вызывать нареканий. Вывод может быть такой: вопрос решен на властном уровне, и власть на этом будет иметь свой процент».

А еще Олег – православный прихожанин, монархист и антикоммунист – немного порассуждал о том, какие чувства у него вызвало такое скопление скульптур большевиков:

«Знаете, как-то немного не по себе стало… Мы ведь уже забыли те времена, когда эти деятели торчали на каждом углу… Вообще-то я за сносы памятников Ленину и в России. И за вынос его из Мавзолея. Потому что пока он там, его идеи витают в общественном сознании. Это нечто мистическое, да, но мы, православные люди, эту мистику понимаем. Ведь на Украине тот же самый большевизм, только желто-голубой. И местные нацисты-необольшевики ненавидят Россию так же, как и он ненавидел, и вся его «ленинская гвардия». Просто они выбрали тактику борьбы со всем русским под видом «декоммунизации». Если бы они, неблагодарные потомки, хотели избавиться только от советской символики, не трогали бы Пушкина и других великих русских деятелей. Но нет – это удар именно по России, по ее величайшей культуре, языку, исторической памяти. А декоммунизация – дело десятое. Только ширма. Потому-то и начинает процветать практически свободное наживательство на ее экспонатах».