26.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
История, Культура, Общество, Украина
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На Украине продают бронзового Ленина весом 6 тонн

Через OpenMarket ГП “СЕТАМ” продадут 6-тонного бронзового Ленина для выплаты долгов по зарплате, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба “СЕТАМ”.

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“На продажу выставлен памятник В.И.Ленину, 2003 г.в., инв № 34200, материал литая бронза, вес 6 тонн.

Государственная исполнительная служба продает имущество КП “ВЖРЕО” Желтоводовского городского совета. КП имеет долги по зарплате более 97 тыс грн. Дата проведения аукциона: 8 августа 2019 9:00 Стартовая цена: 514 500.00 грн”, – говорится в сообщении.

Памятник находится в Желтых Водах.

“Купив памятник покупатель сможет пополнить коллекцию артефактов соцреализма, а также помочь рабочим получить зарплату”, – отметил генеральный директор ГП “СЕТАМ” Виктор Вишнёв.

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