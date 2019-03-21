На Украине продолжают атаковать российские банки

21.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Во Львове неизвестные сожгли отделение «Форвард Банка» – дочки российского банка «Русский стандарт» на улице Владимира Великого.

Помещение загорелось вчера утром, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на местные СМИ.

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По словам спикера ГСЧС по области Виталия Туровцева, в результате ЧП никто не пострадал, выгорела лишь техника и мебель.

«Пожар не был больших масштабов, в целом было уничтожено оборудование, которое находилось на первом этаже на площади пять квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет», – сказал Туровцев.

В полиции возбудили уголовное дело по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

«Как предварительно установили правоохранители, через одно из фасадных окон в помещение банка была заброшена бутылка с неизвестным веществом, что могло стать причиной возгорания. Проводится досудебное следствие», – заявила спикер Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская.