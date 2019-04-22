На Украине произошел слив всего протестного настроения

22.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Владимир Зеленский не изменит идеологию майданной власти, поскольку является продуктом системы.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил главный редактор издания «News Front» Константин Кнырик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский – это плоть от плоти этой системы, это человек, который, в том числе, через юмор идеологически легализовывал эту систему, легализовывал идеи галицкого нацизма, высмеивал и возводил в ранг идеологии всё антироссийское. Поэтому человек с четко пропитанной идеологией и вряд ли он её внутренне может поменять. Это первое.

Второе, что касается этих выборов. На мой взгляд, произошел идеальный сценарий слива всего протестного настроения населения в Голобородько, то есть прекрасно проведенные выборы, при которых протест легализовался в простое номинальное голосование, а не в какие-либо майданы, революции или прочие события.

И самый главный момент – Запад практически снял с себя ответственность за эту власть. Потому что, если за майданную власть, за Порошенко они в той или иной степени несли какую-то ответственность, если та же Меркель в рамках Нормандского формата должна была реагировать на закрытые дипломатические обращения России, по типу «Остановите своих», то мальчик, который сейчас пришел, они легко говорят, что «это не наш, мы здесь не при чем, это легальный выбор украинского народа».

При всём том, что курс абсолютно сохраняется, наследие майдана абсолютно сохраняется, и те заявленные и не заявленные, но уже найденные журналистами лица, которые будут в так называемой команде Зеленского, говорят о том, что в принципе структура и система идеологии меняться не будет», – отметил эксперт.

Также он заметил, что единственная перемена при президенте Зеленском – большая публичность его деятельности, за кулисами которой будут работать его реальные кураторы: олигарх Игорь Коломойский и американские кукловоды.

«Единственное, что может быть поменяется, это отношение к населению у самого президента. То есть будет намного веселее, и мы увидим селфи из кабинета, мы будем видеть много прямых эфиров, мы будем видеть весь этот движ, за которым будут происходить реальные события. А вот кто управленцы этих реальных событий, я думаю, что на самом деле, Коломойский – не дурак и не хочет нести персональную, личную ответственность за этого человека. Я думаю, что он создал коммерческий проект, который уже продал или планирует дорого продать, потому что лично ему, персонально, за него отвечать не интересно.

Я думаю, что американцы уже давно перехватили ключ от Зеленского, условно, и будут его направлять в нужное русло. Более того, американцам, наверное, надоел президент Украины, при котором каждый раз он защищает интересы каких-то своих кругов, элит, друзей, бизнес-партнеров. То есть слабый президент на Украине, для американцев – это идеальная фигура.

И я думаю, всё-таки из таких прогнозов, они перейдут на парламентско-президентскую республику, Зеленский будет носить номинальный характер и играть роль президента, а как актер, он с этим великолепно справится, а вот те люди, которые будут назначаться, в том числе и премьер-министр, вот на них нужно обратить внимание. Я думаю, что самые большие шансы быть премьер-министром у Авакова», – резюмировал Кнырик.