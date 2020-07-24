На Украине произошло очередное громкое убийство. Застрелен враг неонацистов

24.07.2020, Киев, Ольга Козаченко

Вчера под Киевом на глазах у семилетнего сына неизвестные расстреляли вице-президента боксерского клуба Игоря Плекана.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатор», сообщил таблоид «Факты».

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Преступление произошло у железнодорожного переезда, когда Плекан ехал вместе с сыном ехал на дачу в село Артемовку Бориспольского района. Из кустов выбежали неизвестные и начали обстреливать машину из автоматов.

Отмечается, что уже раненый Плекан съехал с дороги в поле, проехал около 300 метров и позвонил жене. После этого киллеры разрешили сыну сбежать, а его отец, в котрого попали четыре пули, скончался.

На убийство отреагировали в праворадикальной группировке «Основа майбутнього», которая сформирована под патронатом неонацистского формирования «С14».

«Жаль, что теперь не узнаем кто был заказчик покушения на координатора С14. Организатор замолчал навсегда. Карма для идиотов, которые отработали десяток российских заказов, теракты, порчи памятников, покушения», – написали в телеграм-канале группировки.

Также там заявили, что «банда Плекана» в 2017 году бросила гранату под Домом правительства в Киеве в 2017 году.

Ранее боевик С14 и организатор ряда погромов Сергей Мазур утверждал, что на него было совершено покушение, которое организовал Плекан.

«Есть некий Игорь Плекан. Не могу сказать, что он крупный криминальный авторитет, но у него есть свое условное киллерское бюро. Он параллельно занимается «крышеванием» игровых автоматов, незаконных наливаек. Не только в Украине. На территории оккупированного Крыма у Плекан до сих пор работает бизнес. Я бы об этом лице мог много больше рассказать, но если коротко, у него есть банда, которая занималась абсолютно всем. И такой заказ уже не впервые доходит до него из России», – говорил Мазур.