На Украине пропал капитан российского сейнера «Норд»

28.01.2019, Киев, Галина Шершнева

Владимир Горбенко, капитан керченского рыболовецкого судна «Норд», захваченного украинскими пограничниками весной 2018 года в Азовском море, пропал без вести в Киеве.

Об этом у себя в «Фейсбуке» написал адвокат капитана Максим Могильницкий

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«По словам родственников, в минувшую субботу около полудня Владимир пропал из дома, и никто его с тех пор не видел. На связь с родными и адвокатами капитан не выходит», – написал адвокат.

Он напоминает, что в апреле 2018-го капитана непосредственно с борта судна «Норд» в Мариупольском порту похитили сотрудники Службы безопасности Украины.

«Тогда, правда, о его местонахождении адвокатам стало известно уже пять часов спустя. Потому основания для беспокойства, как видите, у нас очень серьезные. Надеюсь, что капитан жив и здоров. Гоню от себя тревожные мысли о возможных провокациях со стороны правоохранительных органов или представителей радикальных организаций. Ибо это уже просто за гранью разумного», – написал Могильницкий.

Горбенко пропал в Мелитополе, где проживал у родственников. В субботу он вышел из дома и не вернулся.

Украинские власти обвиняют Горбенко в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины», ему грозит до пяти лет лишения свободы. Оболонский районный суд Киева должен рассмотреть его дело 1 февраля.

Напомним, что два члена экипажа «Норда» смогли вырваться через Белоруссию, еще семерых позже обменяли на украинских браконьеров.