На Украине «пророссийскость» подвергается языку вражды наравне с ромами – ООН

Украина продолжает оставаться небезопасным местом – как для сотрудников СМИ, так и для лиц самого различного профиля активности, включая национальные меньшинства и даже простых граждан страны.

Об этом на брифинге заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Относительно гражданского пространства и основоположных свобод на контролируемой правительством территории, мы за отчётный период (с 1 февраля по 31 июля 2021 года – ред.) зафиксировали 22 случая угроз и нападений на журналистов и других представителей СМИ, правозащитников, лиц ЛГБТЕ или их сторонников, а также представителей национальных меньшинств.

Также было зафиксировано два случая насилия, связанного с напряжённостью между православными религиозными общинами.

Это включает пять насильственных случаев и случаев угроз и актов запугивания неустановленными лицами против трёх мужчин и одной женщины, которые обеспокоены вопросами экологии в Киеве, Харькове и Одессе.

А также преследование одного мужчины и одной женщины, которые занимаются вопросами коррупции в Днепре и Рубежном. После жестокого побития женщина была вынуждена обратиться в больницу.

Миссия также зафиксировала, что при расследовании трёх нападений на ЛГБТ-лиц со стороны групп, которые распространяют насилие, органы проигнорировали предвзятые мотивы нарушителей», – рассказала представитель ООН.

«За отчётный период был выявлен 21 случай языка вражды, шесть из которых было направлено против ромов, ещё шесть против ЛГБТ-лиц, ещё четыре против женщин, ещё четыре против людей, которые, как считается, имеют пророссийские взгляды, и один – против людей с инвалидностью», – добавила Богнер.