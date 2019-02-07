На Украине прошла акция в поддержку Японии по спору за Курильские острова
Члены партии «Национальный корпус» – политического крыла украинского нацбата «Азов» – провели сегодня пикетирование здания МИД Украины под лозунгом «Курилы – Японии, Крым – Украине!».
«Мы призываем проявить солидарность с нашими японскими союзниками и требуем от власти признать Россию оккупантом части территории Японии. Должны на дипломатическом уровне открыть второй фронт борьбы против общего агрессора – Российской Федерации!» – говорится в сообщении организаторов, которые передали соответствующую петицию главе МИД Украины Павлу Климкину.
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«Национальный корпус» считается контролируемым главой МВД Украины Арсеном Аваковым.
Курильские острова были потеряны Японией по итогам Второй мировой войны, во время которой Токио был союзником гитлеровской Германии.
Метки: Курильские острова, Национальный корпус, Япония
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