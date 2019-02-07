//exit;
07.02.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Д.Б., Политика, Россия, Украина
Просмотров:

На Украине прошла акция в поддержку Японии по спору за Курильские острова

Члены партии «Национальный корпус» – политического крыла украинского нацбата «Азов» – провели сегодня пикетирование здания МИД Украины под лозунгом «Курилы – Японии, Крым – Украине!».

«Мы призываем проявить солидарность с нашими японскими союзниками и требуем от власти признать Россию оккупантом части территории Японии. Должны на дипломатическом уровне открыть второй фронт борьбы против общего агрессора – Российской Федерации!» – говорится в сообщении организаторов, которые передали соответствующую петицию главе МИД Украины Павлу Климкину.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Национальный корпус» считается контролируемым главой МВД Украины Арсеном Аваковым.

Курильские острова были потеряны Японией по итогам Второй мировой войны, во время которой Токио был союзником гитлеровской Германии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

В Киеве перекрыли движение в час-пик для шествия боевиков Авакова-Билецкого
Депутат Госдумы: Часть российской элиты готова сдать Курилы
США спекулируют на Курилах для отвлечения внимания от своих баз в Японии
В Киеве объявили, что Япония заняла предательскую позицию по отношению к Украине
Путин и Абэ ничего не утаили друг от друга и не договорились
Горькое прозрение украинского эксперта: Крым всегда будет голосовать за Россию
В годовщину референдума о сохранении СССР в Москве пройдет митинг в защиту Курил
«Крым – хорошее контрнаступление, но потерян Киев», – митинг в Москве
Лавров опроверг переговоры с Японией о передаче «северных территорий»
В Киеве увидели, как Япония помогает РФ делать Украину слабее
Украина собирается помочь Японии отобрать у России Курилы
Игорем Стрелковым будут пугать Японию
Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть