На Украине прошла рокировка «порохоботов»

04.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Поведение пропрезидентской партии «Слуга народа» в новом украинском парламенте до боли напоминает ЦК КПСС.

Об этом эфире канала «Ukrlife» заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первый день работы парламента показал, что в принципе сценаристы, сидящие на Банковой, работающие исключительно на свой электорат, решили нас развлекать уже по полной программе, не оттягивая принятие нужных олигархам решений в долгий ящик. Как и прогнозировалось, мы увидели, что фракция «Слуга народа» – это просто обычные кнопкодавы, голосующие за законы, которых они не видели, и мы это видели, когда Разумков ставил на голосование, когда штамповали законы, о которых депутаты вообще не знали. Их задача была нажимать на кнопку.

Стало понятно, почему их всех рассадили в первой половине зала – для имитации «одобрямсов» все так радостно хлопали в ладоши президенту Зеленскому. Всё это напоминает старые добрые времена СССР со съездами КПСС или Верховного Совета Советского Союза, в таком стиле всё организовано», – заявил политолог.

Он добавил, что новый Кабмин также оказался соответствующим прогнозам.

«Я говорил, что, во-первых, премьер будет совершенно техническая фигура, которая с одной стороны должна будет выполнять все решения администрации президента, а с другой – ни в коем случае не затмить Зеленского. То есть это должен быть «никакой» премьер, такого и назначили. Я, правда, думал, что сценаристы всей этой клоунады будут поосторожнее, хотя бы откровенного порохобота не сделают премьер-министром…

После президентских выборов Гончарук очень яростно хвалил Порошенко за пять лет его президентской должности, был советником людей из Кабмина времён Порошенко, а в одном из своих первых заявлений сказал о том, что, в принципе, все реформы, которые делались при Порошенко, совершенно правильные, только они продвигались очень медленно – я не знаю, какие нужно ещё доказательства того, что этот человек будет продолжать все те «реформы», назовём это геноцид украинского народа, который проводил Порошенко», – сказал Корнейчук.

Одним из доказательств того, что новая украинская власть – преемники предшествующей, эксперт назвал тот факт, что вопрос наказания старой власти не поднимается вообще.

«Порошенко выгодно ходить на допросы, потому что, когда есть назначенный тобой глава ГБР, то какой самый быстрый и безопасный механизм отмыться по всем статья, по которым тебя обвиняют? По всем этим обвинениям завести дела, где ты проходишь как свидетель, а потом все эти дела позакрывать из-за отсутствия состава преступления. Ну, несколько раз сходить на допрос, собственно, что мы и наблюдаем», – объяснил эксперт.

При этом он подчеркнул, что Порошенко – персона неприкасаемая.

«Это мы все прекрасно видим и даже по тому, как на него подобострастно, на самом деле, смотрит Зеленский в парламенте. Он смотрит на Порошенко, как на одного из своих политических отцов», – отметил Корнейчук.