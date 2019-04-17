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17.04.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Крым, Политика, Россия, Украина
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На Украине просят крымчан докладывать о российской армии

Работающие за счет американских грантов украинские «правозащитники» вербуют крымчан, предлагая им делиться информацией о службе в российской армии.

Об этом в эфире программы «Вопрос национальной безопасности» заявил аналитик «Крымской правозащитной группы» Александр Седов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Седов заявил, что, исходя из украинских тезисов о непризнании Крыма и «оккупации» полуострова Россией, призыв жителей полуострова на воинскую службу в армии РФ является незаконным. Потому украинские «правозащитники» собирают материалы для того, чтобы подать их в международные суды.

«В данном случае нас интересуют люди, которые могут быть свидетелями, которые непосредственно получали повестки или выехали, пострадали от призыва… Любая информация о прохождении службы, о призыве, о фактах давления. Нас интересуют повестки, военные билеты – все, что может служить доказательством того, что Россия действительно проводит призыв на оккупированной территории», – заявил Седов.

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